‘Paris Review’ chega aos 70 anos ainda jovial e atraente

Numa época em que revistas literárias, mesmo em países bem fornidos de letrados e literatos, tendem a desaparecer prematuramente, chegar ao número 243 é façanha das mais notáveis. The Paris Review acaba de chegar, sem corromper os princípios básicos estabelecidos por Harold L. Humes, Peter Matthiessen e George Plimpton, os três expatriados americanos que a lançaram na primavera francesa de 1953, contendo um texto de Henry de Montherlant e poemas e contos de Philip Roth e Terry Southern, então dois ilustres desconhecidos – e uma entrevista do romancista britânico E.M. Forster, articulada por Plimpton.

Agora menor no tamanho, menos glamourosa, com folhear mais macio, e há um ano sob comando feminino (Emily Stokes, egressa da The New Yorker), a nova velha Paris Review continua trimestral e sediada em Nova York, para onde se mudou em 1973, após duas décadas no n.º 8 da rua Garancière, na Rive Gauche. Tão acanhada era a redação parisiense, que as reuniões de pauta eram feitas nos bares das vizinhanças.

Na capa da edição de aniversário, uma ilustração do escocês Peter Doig, retratando seu filho a encarar dois ovos fritos, num café à beira de um canal londrino. Cadê Paris? Presente na influência impressionista (Cézanne, Manet) explicitada no desenho. Em vez de uma, três entrevistas, com autoras mulheres, uma das quais a Nobel polonesa Olga Tokarczuk.

A polonesa Olga Tokarczuk recebeu o Nobel de literatura em 2018 Foto: Nobel Prize via Reuters

Apesar do empurrão inicial da CIA, através de Mathiessen, bem relacionado com o Congresso pela Liberdade da Cultura, polinizador de publicações intelectuais mundo afora, alentadas pela Guerra Fria, como Encounter, Preuves, Mundo Nuevo e a carioca Cadernos Brasileiros (1959-1970), a grana sempre foi curta na revista. A estiva era tocada por jovens estagiárias de nível universitário emigradas da América e à cata de emprego. Mas Jane Fonda não precisou mourejar lá muito tempo.

A entrevistona, até hoje a peça de resistência da publicação, foi uma sacada esperta de Plimpton. Saía de graça e com nomes totalmente fora do orçamento disponível. Dínamo da revista e de tudo em que se metia, o atlético e festivo correspondente em Paris da Sports Illustrated, ersatz e amigo de Hemingway, a quem, aliás, entrevistou duas vezes, fez-se cupincha de quase toda a intelectualidade transatlântica.

Capa da edição comemorativa dos 70 anos da 'Paris Review' Foto: Paris Review

No início sem verba para adquirir um gravador, três candidatos a jornalistas, críticos ou escritores se esfalfavam para mais acuradamente registrar as palavras dos entrevistados. Eram (e ainda são) conversas calmas, altamente civilizadas, conduzidas com seriedade e autoridade.

Estupendo repositório de revelações, indiscrições, platitudes, dicas técnicas e observações agudas e maledicentes, por elas fiquei sabendo, entre outras preciosidades, que Evelyn Waugh não apreciava a obra de Faulkner, Simenon escrevia rápido por não conseguir conviver mais de 11 dias com os mesmos personagens, Borges adorava o filme West Side Story e Tokarczuc só engrena na escrita depois de jogar paciência e tomar uma boa xícara de chá preto.

Quase todas as entrevistas alcançaram status livresco. Com o título de Escritores em Ação, a Paz e Terra traduziu 14 delas, em 1965, e a Companhia das Letras mais que o dobro disso em três volumes, duas décadas depois. Clarice Lispector tinha a sua edição da Paz e Terra cheia de anotações. Sei disso porque a bisbilhotei.