Paris surge como refúgio de artistas em tempos de violência

Após a Segunda Guerra Mundial, Paris manteve seu papel de refúgio para os artistas estrangeiros, e uma exposição recém-inaugurada na capital francesa evidencia as dificuldades do pós-guerra. “Conhecemos muito bem os artistas que já estavam em Paris antes da guerra, até a década de 40″, explica à AFP o curador da exposição “Paris et nulle part ailleurs”, Jean-Paul Ameline.

Pablo Picasso, Wassily Kandinsky ou Marc Chagall são alguns dos nomes de destaque em meio ao vendaval de ondas artísticas que chegavam, ou começavam, na capital francesa.

Depois da guerra, porém, os artistas continuaram chegando em Paris incessantemente. “Acreditamos que eram cerca de 10.000, o que é enorme”, acrescenta Ameline, responsável pela exposição organizada pelo Museu da História da Imigração em Paris, em cartaz até o dia 22 de janeiro.

O pintor espanhol Salvador Dalí em retrato dos anos 1970, em Paris, onde ele vivia uma vida boêmia Foto: REUTERS

Ameline e sua equipe escolheram 24 artistas representantes da época, entre 1945 e 1972. Entre eles, muitos latino-americanos. Como o argentino Antonio Seguí (1934-2022), pintor, escultor e entalhador, assim como sua compatriota, a escultora Alicia Penalba (1913-1982).

Destacam-se, igualmente, o pintor cubano Wifredo Lam (1902-1982), acolhido com braços abertos por Picasso e os seguidores do cubismo. Assim como o chileno Roberto Matta (1911-2002), que passou do surrealismo a pinturas mais comprometidas com a política.

É uma presença gigantesca, “mas bastante desconhecida”, explica Ameline. A França estava em ruínas após a guerra, e o conflito esvaziou as escolas artísticas. Em meio ao cenário atomizado, os Estados Unidos e o expressionismo abstrato pareciam dominar.

Embora alguns artistas tenham decidido explorar essa tendência artística, continuavam indo para França, atraídos pela liberdade que Paris oferecia. Os artistas mais sortudos conseguiam vender nos Estados Unidos, como Picasso ou Salvador Dalí já faziam, sem abrir mão da vida boêmia parisiense.

Nem sempre o movimento corria bem. O haitiano Télémaque, que abraçou na década de 1960 o “pop art”, tipicamente americano, instalou-se em Paris porque não se sentia confortável em Nova York. Entretanto, ao descobrir o racismo em Paris, isso refletiu em seus quadros. A obra ‘A bas les nègres’, de 1967, foi pintada após ler um grafite no metrô.

“Escolhemos estes artistas pela maneira como viveram o fato de serem migrantes, sua relação com seu país de origem e de chegada”, conta Ameline. O espanhol Eduardo Arroyo (1937-2018), filho de um falangista, decidiu migrar para Paris não como perseguido político, mas em busca de novas experiências.

Uma instalação de Eduardo Arroyo na Feira de Arte Contemporânea de Madrid, em 2018 Foto: SUSANA VERA / REUTERS

A húngara Judit Reigl (1923-2020) chegou em Paris no ano de 1950, após fugir de seu país que enfrentava uma ditadura comunista. “Eles tiveram permissão para trabalhar e suas vidas foram facilitadas, e foram um testemunho do renascimento cultural da França”, detalha o especialista, que foi curador-chefe do centro de arte contemporânea, Georges Pompidou.

“Isso não significa que conseguiam vender imediatamente”, destaca ele. A vida parisiense, com seus encontros e dificuldades, marca essas histórias. Até que esse foco cultural foi apagado progressivamente na década de 1970. O relativo apagão artístico de Paris coincide com o fim dos chamados “Trinta Gloriosos”, referente às três décadas depois de 1945. Neste período, a França alcançou uma extraordinária recuperação econômica, da mesma maneira que toda a Europa Ocidental, em grande parte graças à ajuda americana.

Pintura sem título do artista Antonio Segui no acervo da Sotheby's em Nova York Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

Alguns artistas, como Arroyo, decidiram então voltar a seus países de origem: A Espanha volta a ser uma democracia. Um ciclo é encerrado, embora com exceções. O argentino Antonio Seguí, que pintou no quadro “Cuando te vuelvo a ver” um homem com a cabeça em Buenos Aires e os pés no vazio, em 1985, morreu aos 88 anos, em fevereiro de 2022, na sua terra natal.

Ele pediu para ser enterrado em Arcueil, nos arredores de Paris, onde teve sua oficina durante sua juventude emigrante.

