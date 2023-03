Prodígio, José Henrique Bortoluci viajou aos 14 anos para cobrir o Junior Summit para o ‘Estadão’

Autor de O que É Meu, José Henrique Bortoluci foi uma criança prodígio. A paixão pelos livros e pelo estudo, logo cedo, rendeu ao jovem conquistas, como uma viagem aos Estados Unidos, em 1998, para cobrir o Junior Summit, um evento que reuniu jovens do mundo inteiro para discutir soluções para o futuro da era digital. Bortoluci e a colega, Marina Palma Copola, foram os felizardos a vencer o Concurso Jovem Repórter Estadão/MIT daquele ano.

A equipe escolhida viajou acompanhada pela editora do caderno Zap!, publicação sobre informática do Estadão à época, e pela coordenadora pedagógica do programa Estadão Educação. A tarefa do grupo foi fazer uma reportagem especial. O Junior Summit – promovido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) – foi realizado entre os dias 15 e 21 de novembro, em Boston. Leia o material produzido pela dupla, abaixo.

Num clima superamigável e caloroso (apesar do frio de outono na rua fazer os dentes bater), as crianças e adolescentes botaram a mão na massa e comprovaram as teorias do grande pesquisador e educador do MIT, Seymour Papert, presente na abertura do Junior Summit, no Media Lab: “Crianças não devem ser só vistas, devem ser ouvidas”. Segundo ele, hoje a opinião dos jovens é tão importante que o MIT (um dos mais conceituados centros de pesquisa tecnológica do mundo) está apostando nos projetos desenvolvidos no encontro em Boston na semana passada.

Os estudantes José Henrique Bortoluci e Mariana Palma, ambos de 14 anos, foram a Boston, nos EUA, cobrir o Junior Summit pelo 'Estadão' Foto: Sebastião Moreira/Estadão

No penúltimo dia do evento (sexta-feira, dia 20), uma amostra dos resultados das discussões levadas pelos vários grupos em que os participantes se subdividiram, no Media Lab, foi apresentada em uma vídeo conferência com a Organização das Nações Unidas (ONU), direto do laboratório de esculturas cyber do MIT. (Nicholas Negroponte, diretor do Media Lab, aliás, ficou decepcionado com a frieza com que a ONU lidou com o assunto.)

Um representante da Malásia, Gerald Tan Chuang Win, de 15 anos, apresentou o projeto chamado Nation 1.0, uma nação virtual comandada por crianças e adolescentes para crianças e adolescentes – adultos só participam se for permitido. Esta nação não seria apenas mais um site na Internet, mas sim uma organização com representeantes na ONU, capazes de interpelar governos pelas causas comunitárias. Um dos delegados indianos, Siddharth Sundar, de 13 anos, sempre pedindo desculpas pela sua voz esganiçada e seu inglês apressado, foi o escolhido para expor o Kidz Bank.

O banco, comandado por crianças, seria destinado a arrecadar fundos para projetos e idéias ao redor do mundo, para a melhoria da situação de vida do jovem nas suas comunidades. Haveria três maneiras de captar dinheiro, que seria depositado em um banco real: patrocínios individuais, de grandes empresas e governos; criação de um catálogo virtual de lojas com produtos de artesanato local e, além disso, a emissão de cartões de crédito pelo Kidz Bank, que, em toda compra realizada, passaria 1% da arrecadação para a causa infanto-juvenil do planeta.

Os estudantes que participaram do Junior Summit, no MIT Foto: Acervo Estadão

A jovem canadense Tsipora Mankovsky, de 16 anos, falou para os representantes da ONU sobre o Global Newspaper. Ele consiste na criação de um jornal mensal,, via Internet, para que jovens de todos os cantos do mundo possam expressar suas idéias, escrevendo e dando opiniões sobre assuntos de importância para suas vidas e a de suas comunidades. Projeto Hope– Muitas outras idéias rolaram soltas no Junior Summit, mas uma das que mais se destacaram e, na nossa opinião, a mais legal, foi a do projeto criado pelo mexicano Leon Viveros, de 16 anos, e seu grupo de trabalho no encontro. Chamado de Hope (Esperança), o projeto une tecnologia e criatividade para um mundo melhor.

A cada quatro anos, durante as Olimpíadas esportivas, uma comissão de jovens de todos os países escolheriam um novo tema a ser trabalhado pelas crianças do mundo. Para os jogos da Austrália em 2000, o foco estaria direcionado para o problema das drogas, álcool e tabaco entre os jovens. E o dinheiro para tudo isso? Leon, com seu ar sempre sério, achou a solução: “Algumas das empresas patrocinadoras do Junior Summit (Motorola, Swatch e outras interessadas) teriam banners em seus websites que, ao serem clicados, automaticamente deveriam doar US$ 0,05 para o Hope”, conta Leon.

Ninguém poderia clicar o banner, mais de uma vez, é claro. O controle seria feito por meio de um software que cadastraria cada visitante. “Todo o dinheiro arrecadado por intermédio desse projeto seria destinado para instituições que cuidam do problema das drogas entre os jovens”, continua Leon.” Sempre fui muito preocupado com o assunto, pois no meu colégio, no Novo México, muita gente se perdeu por causa disso.” Há esperança de que os projetos de financiamento das idéias do Junior Summit dêem certo. Na apresentação final, no auditório do MIT, para uma platéia de 1.000 pessoas, grandes empresários, representantes do governo americano, da iniciativa privada e da imprensa ficaram muito entusiasmados. Sabe-se que o Citibank, por exemplo, demonstrou muito interesse no projeto do Kidz Bank.

