Revista Granta volta ao Brasil com edição temática sobre a Rússia

Uma das publicações literárias de maior prestígio, a Granta volta a circular no Brasil. Na edição semestral, a Rússia está no centro do debate, logo quando o país que vive uma guerra com a vizinha Ucrânia. Mas o tema, revela o escritor Pedro Mexia, em sua apresentação, foi definido antes que o conflito começasse.

A revista traz colaborações de nomes importantes, como Pepetela, André Sant’Anna e Elif Batuman. No recheio da revista, um ensaio fotográfico do paulista Mauro Restiffe, ‘Rússia em Dois Tempos’. A capa é assinada pela fotógrafa lisboeta Mariana Viegas, que traz um recorte solitário da paisagem invernal russa.

Uma edição plural com diferentes pontos de vista sobre a literatura, a história social, o jornalismo, Granta traz figuras excêntricas, como a fiscal do texto Minha Vó Censora, de Masha Gessen, que conta a história de sua Baba Ruzya, a avó que trabalhou na Direção-Geral de Literatura do regime comunista.

Já o tradutor português António Pescada, que morou durante cinco anos na Rússia, dedica a Aleksandr Púchkin um ensaio e analisa alguns versos do poeta russo, autor de Eugene Onegin, maior nome do romantismo da País no século 19.

Fotografia de Mauro Restiffe para a revista literária Granta, que ganha nova edição

Os textos foram escritos em diferentes momentos, alguns, como o ensaio O Quadrado, da escritora russa Tatyana Tolstaya, originalmente publicado na revista The New Yorker em 2015, é publicado agora em tradução de Cecília Rosas. Já a reportagem de Orlando Figes, publicado na edição 64 da Granta em língua inglesa no ano de 1998, mostra o fim dos Romanov em uma versão bem diferente. O repórter mostra como foi o funeral de nove membros da mais famosa dinastia russa .

Entre os inéditos, está um divertido conto do escritor Reginaldo Pujol Filho, que dá a narração para a cadela Laika, que marcou a corrida espacial como primeiro animal a ser mandado ao espaço.

Fundada na Universidade de Cambridge no ano de 1889, a revista Granta tem por tradição trazer nomes promissores da literatura e é publicada em 11 países. Semestral, a revista foi lançada no Brasil no ano de 2012 durante a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, e teve sua circulação interrompida durante a pandemia de covid-19.

Granta em Língua Portuguesa: Rússia (vol.9)

316 páginas

Tinta-da-China Brasil

R$ 90