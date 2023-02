Romance busca redimir um homem rico no meio do deserto

O romance mais recente de Lydia Millet foi um florete afiado sob o título A Children’s Bible. Um dos melhores livros de 2020, começa com o tédio embriagado de umas férias de verão envolvendo várias famílias. Mas aí rapidamente cai em um apocalipse nacional disparado pelas mudanças climáticas e pela anarquia.

O novo romance de Millet, Dinosaurs, é surpreendente de uma outra maneira. A trama está repleta de maus presságios, mas o perigo nunca chega a concentrações que produzam um drama de verdade. A história é tão tranquila que parece ser uma escolha segura para qualquer leitor com reflexos rápidos.

Leia também Romance de Ottessa Moshfegh estreia como longa no Festival de Sundance

Há uma tragédia real em Dinosaurs, mas a maior parte dela acontece antes da abertura do livro – tanto tempo atrás que o personagem central, Gil, mal consegue se lembrar. Como ficamos sabendo por umas breves referências, Gil perdeu os pais em um acidente de carro quando criança. Sua avó severa cuidou dele por vários anos, mas depois também morreu. Ele continuou vivendo na casa dela, onde uma série de tutores bem pagos cuidavam dele “como uma mosca presa no âmbar”. E quando finalmente completou 18 anos, Gil ficou com a posse de uma herança tão vasta que jamais conseguirá esgotá-la.

Dinosaurs, então, é uma história sobre um homem branco extraordinariamente rico com dificuldades para encontrar seu caminho no mundo moderno

Dinosaurs, então, é uma história sobre um homem branco extraordinariamente rico com dificuldades para encontrar seu caminho no mundo moderno. Você pode estar com a impressão de que há histórias mais urgentes sendo contadas nos dias de hoje. Este romance irá confirmar essa suspeita. Fiquei esperando a ponta mortal da sagacidade satírica de Millet até o fim, mas Gil se deleita em sua autopiedade banhada a ouro e sai praticamente ileso.

As páginas de abertura apresentam Gil se recuperando de um término ruim com a namorada. Diante da profundidade dessa crise existencial, ele se convence de que precisa de uma mudança de vida e de ares, então decide caminhar de Manhattan a Phoenix, onde comprou uma casa pela internet. A um ritmo de quarenta quilômetros por dia, essa jornada leva cerca de cinco meses. “O tempo passava tão devagar que ele parou de contá-lo”, escreve Millet. “A lentidão parecia uma benção”.Teremos de acreditar na palavra dela.

Logo depois que Gil se muda para sua nova casa no deserto, ele percebe um movimento na casa ao lado. É uma construção moderna e impressionante, totalmente de vidro. Os novos proprietários são um casal jovem e seus dois filhos, uma adolescente e um menino. “Era difícil não olhar para eles”, escreve Millet. “No começo eles pareciam um grupo de manequins, uma vitrine de loja de departamentos de luxo. Bloomingdale’s, digamos. Ou Saks”.

Cena do filme 'Janela Indiscreta', clássico noir de Alfred Hitchcock Foto: Centro Cultural Banco do Brasil

Você provavelmente já está pensando em Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, ou na recente imitação A Mulher à Janela, de A.J. Finn, ou mesmo na deliciosa sátira da Netflix, A Vizinha da Mulher na Janela. Ou talvez os leitores mais desconfiados estejam preocupados com o interesse de Gil pelo garotinho de seus novos vizinhos. Vou lhe dizer uma coisa: tire todas essas preocupações da cabeça.

À medida que a história se desenrola, os vizinhos e Gil fazem amizade rapidamente. A esposa é encantadora, o marido é amistoso. Gil rega as plantas quando eles saem de férias. E, com muito tempo livre, ele se torna a babá do filho. Embora não tenha experiência com crianças, ele é naturalmente gentil e encorajador da maneira que o garoto precisa.

Dinosaurs tem uma certa tensão emocional, mas essa tensão é moderada, quase subterrânea. Libertado por sua imensa herança de quaisquer responsabilidades ou encargos, Gil é um homem melancólico e solitário que tenta encontrar alguma razão para existir. “Sou só um parasita”, diz ele. “Tenho tempo para tudo”. Ele se preocupa com o fato de estar só “ocupando espaço, um espaço no mundo, sem um bom motivo”.

Lydia Millet, autor norte-americana que lança 'Dinosaurs' Foto: W.W. Norton

Mas ele quer algo que faça a diferença, o que é louvável. Como todos nós, ele anseia dar alguma prova de seu verdadeiro valor.

E, assim, o romance oferece uma série de incidentes bem elaborados que apresentam Gil aprendendo a afirmar seus valores. Com seu modo mais determinado, ele se voluntaria para ser atendente em um abrigo para mulheres. Ele conforta a viúva de um amigo próximo; evita que um valentão importune o filho dos vizinhos; e desenvolve um interesse em proteger as aves nativas, parentes distantes dos dinossauros.

Continua após a publicidade

Em tais passagens, Millet confirma que é mestra dos momentos pungentes. Essas cenas são encantadoras, muitas vezes espirituosas, às vezes comoventes. E não tenho dúvidas de que pessoas fabulosamente ricas no auge da vida e sem nada para fazer sofrem com as mesmas escuridões da alma que o resto de nós – só que chorando em lençóis melhores.





Millet explorou essa espécie de desespero existencial de forma mais poderosa em ocasiões anteriores. Por exemplo, How the Dead Dream contou a trajetória de um rico incorporador imobiliário que de repente começou a se comunicar com animais em vias de extinção. Esse romance foi lançado há quinze anos, mas ainda me lembro da sensação assombrosa de pavor e pertencimento dessa história persistentemente enervante.

Tal pungência e estranheza foram efetivamente domesticadas em Dinosaurs, que nos pede para nos importarmos com o protagonista, mas não nos dá muita razão para isso.

- - -

Lydia Millet

W.W. Norton - 230 páginas - US $26.95

Continua após a publicidade

Ron Charles resenha livros e escreve a newsletter do Book Club para o Washington Post. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU