Romance mostra o percurso de um jovem imigrante aos EUA

Na primavera de 1999, quando Javier Zamora tinha 9 anos, ele deixou sua aldeia natal em El Salvador. Sua família tinha contratado um coiote – ou seja, um contrabandista – para ajudá-lo a cruzar ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos e reencontrar seus pais, que moravam na Califórnia. “Gringolândia”, escreve ele ao se aproximar de seu destino. “O país dos filmes, da pipoca, da pizza no almoço da escola, das guerras de bolas de neve, das piscinas, do McDonald’s”.

Vinte e três anos depois, a atração da “Gringolândia” continua forte como sempre. Milhares de famílias, muitas com filhos pequenos como Javier, estão cruzando a mesma fronteira, provocando uma crise humanitária – e uma oportunidade política. Os governadores republicanos da Flórida e do Texas aproveitaram essa chance e começaram a enviar ônibus e aviões cheios de imigrantes para cidades do norte, incluindo Washington, na esperança de jogar luz sobre uma questão que funciona bem com a base do partido. É tudo uma farsa, uma exploração cínica de famílias bem-intencionadas e sofredoras, mas levanta a questão: quem são essas pessoas? Por que elas vêm para a Gringolândia e como foi sua jornada?

O poeta e escritor salvadorenho Javier Zamora, autor de "Solito" Foto: Penguin Random House

As memórias de Zamora ajudam a fornecer algumas respostas. Uma viagem que deveria durar duas semanas se estendeu para nove, enquanto o jovem Javier viajava de ônibus e barcos, atravessava desertos e se escondia aterrorizado de La Migra, a temida Patrulha de Fronteira, que o prendeu na primeira vez que ele atravessou La Linea e o mandou para o México. Ele finalmente alcançou seu objetivo, reencontrou os pais e acabou se tornando um poeta conhecido, publicando seu primeiro volume, Unaccompanied, há cinco anos.

Este livro de memórias, Solito, que significa “sozinho” em espanhol, relata em detalhes gráficos emocionantes as viagens de sua infância para a Gringolândia, aquela terra mítica de grandes sonhos e Big Macs. Mas é mais do que uma história sobre imigração, é uma história de amadurecimento sobre uma criança de 9 anos cuja jornada em direção à maturidade – outra terra mítica – foi compactada em uma única temporada.

Sua história começa na aldeia rural de La Herradura, onde vive com seus avós e parentes diversos. É um tema comum, pois muitos pais e mães estavam fugindo do conflito perigoso e da pobreza mortal de El Salvador, deixando as crianças e os idosos para trás. “Para a maioria de nós, os avós são os que aparecem nas reuniões do Dia das Mães e dos Pais”, escreve Zamora. Seu pai partiu quando ele tinha 1 ano. Sua mãe, quando ele tinha 5 anos. Ele os encontra apenas como vozes desencarnadas no telefone, que sua família nem possui. Javier tem de caminhar até a casa do padeiro local para atender suas ligações, que evocam ainda mais mitos. “Nunca conheci meu pai – ou conheci, mas não me lembro dele”, explica o autor. Sobre a mãe ele escreve: “Tento me lembrar de como é o cheiro de mamãe Pati, mas não consigo. É o que quero fazer quando eu a encontrar de novo, para reaprender seus cheiros”.

El Salvador enfrenta diversos problemas sociais, como a questão do encarceramento Foto: Esteban Biba/EFE

Não importa quanto um imigrante seja impelido a sair de casa, a partida é sempre dolorosa, e assim é para o jovem Javier: “Vou ver meus pais em breve. Mas Mali, Abuelita, Lupe, Julia, meus brinquedos, meu cachorro, meu periquito, meus colegas, o gato, não os verei tão cedo”. E ele é muito jovem e muito despreparado para a jornada. “Não gosto de usar banheiros, tenho medo de ser levado pela descarga”, ele admite. E tem de usar tênis com tiras de velcro: “Não sei amarrar bem o cadarço (...). O vovô tentou me ensinar, mas não aprendi direito”.

Zamora escreve com economia e eloquência, e sua narrativa conecta o leitor diretamente aos gostos e terrores, cheiros e tensões da vida em fuga. Depois de uma perigosa viagem de barco para entrar no México pelo sul, ele descreve o cheiro persistente dos motores: “Eu me livrei do sal, mas não desse cheiro. Gasolina nos cabelos, nas unhas, nas pernas, na camiseta, na calça, na cueca. Ou talvez o cheiro esteja preso no meu nariz, na minha língua”.

Depois que ele e seus amigos, Chino e Patricia, são presos e jogados em uma van, ele escreve: “Chino fica tentando abrir a porta. Chuta o assento à sua frente. Chuta a divisória de metal. Chuta a porta. O carro inteiro balança”. Patricia grita: “Não, não!”. E Javier acrescenta: “Quero chorar, mas não sai nada”.





Mais tarde, seu grupo é trancafiado e ele escreve: “Estou no zoológico. Uma jaula. Sou um macaco com pelo menos vinte outros macacos. Todo mundo está de cara feia. Ninguém sorri”.

Com tudo isso, o jovem Javier cresce rápido. Depois que alguns companheiros mais velhos lhe dão seu primeiro cigarro, ele escreve: “Comecei a tossir e não conseguia parar. Marcelo me deu um tapa forte nas costas para soltar a fumaça, dizendo: ‘Agora você é homem’”. Quando ele se recupera: “Eu me sinto mais velho mesmo. A fumaça me deu coragem para entrar naquele barco. Para não chorar. Para não vomitar. Para estar aqui agora em outro país sem o vovô”. Em uma parada, depois que um coiote mostra onde eles vão descansar por alguns dias, Javier escreve: “A-par-ta-men-to. Só conheço essa palavra de filmes e daquela série Friends. Outra coisa que nunca fiz. É toda uma lista: Ficar em hotel. Feito. Usar banheiro chique. Feito. Banho de chuveiro. Feito. Dormir em um prédio de dois andares. Feito. Prédio de três andares. Feito. Ficar em apartamento. Feito”.

capa do livro de Zamora Foto: Hogarth

Quando Zamora finalmente encontrar seus pais, você se verá torcendo para tudo dar certo, mas essa história tocante tem algumas falhas. É muito longa e contém muitas frases em espanhol que nunca são traduzidas. Alguns leitores que não conhecem o idioma podem não entender completamente o tom e a textura da narrativa. Mais grave, Zamora nunca explica como surgiu o livro. Ele tinha 9 anos quando a história aconteceu, então presumivelmente não fez anotações, e 23 anos depois ele produziu um relato excepcionalmente detalhado. Ele agradece a “grande ajuda” que recebeu de seu terapeuta e faz uma vaga referência a revisitar “os lugares, as pessoas e os eventos que me moldaram”. Mas deve mais informações a seus leitores. É de fato um livro de memórias? Ou é mais um romance, inspirado em fatos reais, mas fermentado pela imaginação?

Mas, seja qual for o rótulo, é um livro valioso. Põe um rosto humano, um rosto de criança, em todos aqueles imigrantes anônimos que só vemos nos noticiários como peões de um jogo político. E nos lembra, mais uma vez, como imigrantes enriquecem nossa cultura, em tantos dias, de tantas maneiras.

Steven V. Roberts, que leciona jornalismo e política na Universidade George Washington, é autor de From Every End of This Earth: 13 Families and the New Lives They Made in America.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Solito: A Memoir

Javier Zamora

Hogarth - 384 páginas - US $28