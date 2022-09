Romance ‘Vou Sumir Quando a Vela se Apagar’ mostra a luta de um sírio deslocado no Brasil

As possibilidades do futuro assustam Yacub, o protagonista de Vou Sumir Quando a Vela se Apagar. No romance de estreia do jornalista Diogo Bercito, o jovem sírio se vê confrontado pela perspectiva de perder a companhia de Butrus. Os dois passam os tempos de folga fumando no vilarejo onde cresceram. Entre os toques sutis, transborda um afeto profundo. Yacub, contudo, se preocupa com os planos do amigo, que recebeu um convite para emigrar para o Brasil.

Tanto as expectativas quanto os anseios de Yacub logo se frustram. Após a concretização da ternura, Butrus é acometido pela cólera. O protagonista, entretanto, suspeita de que a morte do amigo é obra de um jinni, lendária figura da mitologia árabe. Com seus horizontes frustrados, Yacub assume o sonho de Butrus e muda-se para o Brasil. A partir daí, o romance tem como cenário a imigração síria no início do século 20.

O maior trunfo de Vou Sumir Quando a Vela se Apagar reside no conhecimento de Diogo Bercito, especialista em história do Oriente Médio. O jornalista é também autor do livro de não-ficção Brimos: Imigração Sírio-libanesa no Brasil e Seu Caminho até a Política. Mesmo quando o romance corre o risco de recair em estereótipos e anacronismos, o autor consegue retomar as rédeas da narrativa para o cenário escolhido.

O jornalista e escritor Diogo Bercito Foto: Twitter

O livro acerta também na sondagem dos afetos do protagonista, com um sentimentalismo contido. Longe da terra natal, Yacub cria novas conexões no Brasil, que vão da espanhola Remédios até o tio de Butrus. Dentre elas, a mais marcante é o aspirante a jornalista Jurj, cuja relação com Yacub espelha o vínculo com Butrus. Nunca esquecido, o primeiro companheiro de Yacub mantém-se aceso em seus pensamentos, como uma vela que resiste ao tempo.

A força narrativa de Vou Sumir Quando a Vela se Apagar esconde-se no que é sugerido, mas não evidenciado. De fato, o romance não comete o anacronismo de tentar antecipar questões relativas à sexualidade que viriam à tona apenas muito tempo depois. Yacub torna-se crível nos momentos em que ele apenas insinua o que para o leitor já está claro.

Os conflitos do Oriente Médio, em especial a conturbada história política síria, também estão intrincados na urdidura da trama. Ao longo do livro, uma série de personagens critica o domínio francês, que vigorou da década de 1920 até meados de 1946, reivindicando uma Síria para os sírios.

A mudança de cenário para o Brasil enriquece o romance. O retrato vívido da São Paulo da década de 30, com ênfase na cidade experimentada pelos imigrantes, traça um interessante panorama da sobrevivência na metrópole estrangeira

Logo Yacub percebe que o Brasil não é apenas o país verde relatado nas cartas do tio de Butrus. No fim, fica ao leitor a vontade de ler mais sobre as ruas paulistanas do início do século 20, local que poderia ser mais explorado na narrativa.

As dificuldades de se prosperar em terras brasileiras se ilustram bem na figura dos mascates sírios – ofício que Yacub assume em sua peregrinação para o interior. Ao se lançar na andança, ele repete o movimento de deixar para trás as suas conexões, mesmo que nunca as esqueça. Assim, temos no romance uma repetição de ciclos.

O jovem Yacub passa pelos anseios da maturidade, em um despertar que se deve ao luto. As perdas sofridas pelo protagonista e as decisões que o levam aos recantos do Brasil profundo o transformam, moldando-o para além das inseguranças iniciais.

ilustração de 'Vou Sumir Quando a Vela se Apagar'

Por meio da lembrança, a Síria permanece vívida no peito de Yacub. Aos poucos, contudo, a distância diluída ganha concretude, na medida em que ele se conecta com o Brasil. O país de origem esvai-se como o vapor do navio que o trouxe para o outro lado do mundo. O afeto por Butrus é o elo que resta.

A imagem do jinni traz novas camadas para a narrativa. Beirando o realismo mágico, Yacub encontra o gênio em sonhos perturbadores. O espanto também é permeado por revelações, uma vez que ele busca respostas acerca da morte de Butrus, que atribui à figura lendária, responsável por reger o destino.

Em seu romance de estreia, Diogo Bercito usa de seu conhecimento teórico para apresentar uma narrativa fora do convencional sobre a imigração para São Paulo do início do século 20. Como acerto, temos o retrato de um afeto contido, arrastado na memória como bem sintetiza, metaforicamente, o título: Vou Sumir Quando a Vela se Apagar. Ao fim, restamos com um romance que acompanha a tendência contemporânea de integrar novos perfis aos personagens da literatura brasileira.

VOU SUMIR QUANDO A VELA SE APAGAR

DIOGO BERCITO

EDITORA INTRÍNSECA

216 PÁGINAS

R$ 54,90 OU R$ 26,90 (E-BOOK)