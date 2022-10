Saiba quem é Fernande Olivier, primeira mulher de Picasso que revelou gênio do pintor

Em plena revisão feminista da figura do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), Paris abre nesta sexta-feira, 14, a comemoração dos 50 anos de sua morte com uma exposição dedicada a Fernande Olivier, sua primeira parceira e musa, no o alvorecer do século 20. É a primeira vez que uma exposição é dedicada a Olivier (1881-1966), mulher que assistiu ao nascimento do cubismo, entre 1904 e 1912.

Filha ilegítima, vítima de um marido violento, Amélie Lang parecia destinada aos 19 anos a um destino sombrio quando decidiu mudar o nome para Fernande Olivier, sair de casa e se tornar modelo profissional.

Ela não era apenas uma figura silenciosa, mas uma observadora sensível do movimentado mundo boêmio de Montmartre, que ela retratou em um livro de memórias, Picasso and His Friends, publicado em 1933.

Obra de arte do artista espanhol Ricard Canals, intitulada 'A box at the bullfight', parte da exposição 'Fernande Olivier e Pablo Picasso' no Museu de Montmartre. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

“Vivi com eles [os artistas], mais perto deles do que qualquer outra pessoa, pois a casa de Picasso também era a casa deles”, explica Fernande Olivier em sua obra repleta de reflexões sobre esses pintores e elogiada pela crítica. Essas memórias, em forma de cadernos escritos, juntamente com várias telas de Picasso - que testemunham sua proeza pictórica - fazem parte da exposição que entra em cartaz Museu de Montmartre e ficará aberta até 19 de fevereiro.

- Hora de corrigir -

“Cinco anos depois do #MeToo, chegou a hora de corrigir algumas coisas”, explicou Nathalie Bondil, uma das curadoras da exposição, à imprensa nesta quarta-feira. Dado o movimento conhecido como ‘cultura do cancelamento’, que anula a validade artística dos criadores devido às suas posições políticas ou sociais, “seria melhor falar de ‘cultura de contexto’”, acrescentou. O contexto da separação de Picasso e Fernande Olivier é complexo e ilustra o claro-escuro do grande autor de Guernica.

Continua após a publicidade

Fernande Olivier foi uma artista e modelo de pintora francesa que viveu e trabalhou com Pablo Picasso e mais tarde contou suas memórias com o pintor espanhol. Ela é retratada em 'Woman's head CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

“Por uma espécie de ciúme mórbido, mantive-me isolada. Mas com chá, livros, um divã e pequenas tarefas domésticas. Fiquei feliz, muito feliz”, lembra Olivier em seu álbum de recortes. Picasso é um amante possessivo e um artista desconhecido e sem dinheiro. Olivier é uma mulher frágil, sem recursos, mas inteligente.

Ele a pinta obsessivamente e Fernande Olivier será central em sua busca artística, como evidenciado por Bust of a Woman, uma tela de 1907 que antecede As mulheres de Avignon. Nos seus primórdios, “é uma relação quase entre iguais”, indica Bondil.

Picasso será “o único amante deste tipo que Fernande Olivier terá, o que representa um contrapeso à figura do Minotauro” que o próprio pintor revelou sobre si mesmo, estima Cécile Debray, presidente do Museu Picasso de Paris.

Mas Picasso, conhecido por sua personalidade avassaladora, encontrará o amor nos braços de outra mulher, Eva Gouel, esposa do pintor Louis Marcoussis, em 1912. Fernande confessará anos depois ao escritor Paul Léautad que também foi infiel. “Tédio!”, ele exclama para se justificar.

O livro de Fernande Olivier, centro da polêmica. 2023 marca o cinquentenário da morte do artista espanhol Pablo Picasso (1973-2023), tornando-se um ano para celebrar seu trabalho e legado artístico na França, Espanha e internacionalmente. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

- Um milhão em troca de silêncio -

Continua após a publicidade

Após a separação, Picasso exigirá silêncio de sua ex-parceira sobre sua vida em comum. Fernande Olivier vai finalmente publicar o seu livro de memórias, mas depois da guerra as suas dificuldades financeiras aumentam. Sua juventude ficou para trás, ela não é mais modelo, sobrevive ensinando francês. Na década de 1950, ela diz a Picasso que quer publicar seu diário íntimo. Ele lhe oferece um milhão de francos da época, todos os anos, para evitar isso.

Olivier passa o resto de sua vida confortavelmente longe, alimentando suas memórias em sua casa em Neuilly-sur-Seine. Eles nunca mais se falarão, até sua morte em 1966. Seu diário privado será finalmente publicado em 1988. “Alguns escritores (...) me descreviam com o nome de ‘Belle Fernande’”, lembrou Fernande Olivier. “Eu nunca representei nada mais do que um valor físico para eles. Mas no fundo, o que eles poderiam saber sobre mim?”, concluiu.

© Agence France-Presse