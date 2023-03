Super-homem à disposição – desde que ele não levante voo

Faz tempo me impressiona o número de pequenas editoras que mundo afora se sustentam, exclusivamente, à base de autores e obras que caíram em domínio público. Sem direitos autorais a pagar, alguns editores podem se dar o luxo de investir mais na confecção do próprio livro, enriquecendo o conteúdo e o apuro gráfico.

Os chamados clássicos da literatura agradecem a perenidade que as sempre renovadas edições e traduções disponíveis no mercado lhes asseguram. Sem contar as criações exumadas da injusta obscuridade a que pareciam relegadas ad aeternum.

A cada ano, novas alforrias são anunciadas e outras tantas cumpridas. O primeiro romance de Faulkner, Paga de Soldado (1926), já não é mais de alguém específico, apenas dos leitores. Idem O Sol Também se Levanta, de Hemingway, e a primeira coletânea de poemas de Dorothy Parker, Enough Rope.

Mickey Mouse e outros personagens entram em domínio público em breve Foto: Andrew Kelly/Reuters

Nos próximos seis anos, o império Disney, tão cioso de suas propriedades intelectuais, dará adeus à exclusividade que há décadas detém sobre Mickey, Pluto e Pato Donald. O camundongo cairá em domínio público em 2024. Ano passado, a Disney e a Warner perderam o monopólio de Winnie the Pooh, seu ursinho dourado, uma felpuda cornucópia cuja última aventura na tela faturou 25 vezes o seu custo de produção, afora a venda das quinquilharias, brinquedos e videojogos atiçada pela franquia.

Isto, em resumo, quer dizer o seguinte: ninguém precisará mais pedir licença para fazer o que bem entender com as icônicas figuras citadas – e receber um não pela proa. O controle da Disney sobre Donald expira em 2029; sobre Pluto, daqui a dois anos.

A quem interessar possa: os personagens de O Hobbit, baseado na saga de Tolkien, ficarão disponíveis este ano. James Bond em 2024, Batman e Capitão Marvel só em 2034, O Flash no ano seguinte e o trio Capitão América, Aquaman e Mulher Maravilha em 2036.

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada segue a aventura do personagem-título Bilbo Bolseiro, levado à empreitada pelo mago Gandalf, o Cinzento Foto: Warner Bros

No Brasil os direitos autorais perduram até 70 anos após a morte do autor. A ficção de Guimarães Rosa, por exemplo, só estará totalmente disponível em 2037 e a poesia de Manuel Bandeira, no ano seguinte.

Os americanos complicaram um pouco a questão do copyright: válido por 95 anos para a maioria das obras criadas antes de 1978. Para as propriedades intelectuais registradas depois de janeiro de 1978, a proteção cobre a vida inteira do criador, mais 70 anos adicionais, post mortem, como aqui.

Algumas regras, contudo, impõem restrições ao uso dos personagens, em especial os de quadrinhos. Quem quiser desenvolver novas façanhas para o Super-homem (em domínio público este ano) terá de respeitá-lo graficamente como ele era quando a dupla Jerry Siegel-Joe Schuster o lançou no primeiro número da revista Action Comics, no verão de 1938. Até o desenho do “S” original, no peito do super-herói, posteriormente alterado algumas vezes, sempre para melhor, cai nessa exigência.

Até aí tudo bem. O diabo é que Kal-El (nome de batismo do kyptoniano E.T.) levou dez edições da Action Comics para descobrir seus dotes alados. Nas primeiras histórias, Super-homem limitou-se a saltar de arranha-céus em arranha-céus com espantosa habilidade. Seu voo inaugural, acudindo uma jovem loura em queda livre de um monomotor em chamas, ocorreu em março de 1941. Quem o adotar terá de esperar até 2036 para fazê-lo voar.