Tània Balló conta a história das revolucionárias espanholas

Em 2015, Tània Balló, Serrana Torres e Manuel Jiménez Núñez dirigiram o documentário Las Sinsombrero, disponível no YouTube da Radiotelevisión Española, que destaca o papel das mulheres no movimento intelectual conhecido como Geração de 27, ou Grupo de 27, surgido na Espanha no início do século 20. Vale lembrar que, até pouco tempo, apenas uma lista de nomes predominantemente masculinos – entre eles Federico García Lorca, Vicente Aleixandre (Prêmio Nobel em 1977), Rafael Alberti, Salvador Dalí e Luis Buñuel – formava o rol de artistas, escritores, músicos, pintores, dançarinos, etc., que fizeram parte do movimento.

Concluído o documentário, Balló seguiu com a pesquisa e a luta “contra o esquecimento” das mulheres que, junto a seus companheiros de grupo, deram à Espanha uma “nova ordem cultural”, a partir do diálogo com as vanguardas europeias e com clássicos espanhóis de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo e Góngora, com os quais pretendiam recuperar a tradição popular do país.

Detalhe de 'La Verbena', tela pintada em 1927 pela artista espanhola Maruja Mallo, Foto: Museo Reina Sofía

As Sinsombrero: Sem Elas a História Não Está Completa (Relicário), de Tània Balló, em tradução de Andréa Cesco, Fabiano Seixas Fernandes e Fedra Rodríguez, é fruto dessa nova etapa da pesquisa, que se debruça também sobre as circunstâncias históricas que essas protagonistas tiveram que enfrentar. Lembra a pesquisadora que a perda das últimas colônias espanholas em 1898, que mergulhou a Espanha em profunda crise, somada ao fim da 1.ª Guerra Mundial, fez surgir “o problema feminino”. Tratava-se de uma ideia antifeminista e antiemancipadora que acreditava na debilidade física e intelectual do sexo feminino, o qual deveria ficar recluso no espaço privado onde poderia cumprir seus únicos objetivos: o de esposa e mãe. Sobre a mulher “recaía a responsabilidade de gerar e proteger uma nova geração de espanhóis que deveria à Espanha sua identidade”.

Nessa mesma época, contudo, a mulher passou a ter mais consciência de sua autonomia e a contestar seu lugar na sociedade. Em 1926, a Espanha abriu a “primeira associação feminista” do país, o Liceu Clube Feminino, condenado, obviamente, pelos conservadores que viam as sócias como “ateias, excêntricas e desequilibradas”.

Antes disso, entre 1923 e 1925, de acordo com a artista vanguardista Maruja Mallo, ela, Lorca, Dalí e Margarita Manso teriam feito uma performance contestadora: tiraram o chapéu no meio da Porta do Sol, em Madrid, para romper uma tradição social que vinculava o uso do acessório à hierarquia social, ou seja, cidadãos bem-nascidos deveriam usar chapéu. Aos homens, contudo, era permitido tirá-lo em “espaços fechados”; às mulheres, não. Talvez essa performance tenha sido o embrião do movimento sinsombrerista, que “se inicia oficialmente a partir da década de 1930″.

Em As Sinsombrero, Balló traça o perfil de dez mulheres da Geração de 27. Algumas tiveram um destino melancólico. Esse foi o caso de Margarita Manso, a quem Federico Garcia Lorca dedicou o poema Muerto de Amor. Manso se casou com outro poeta, Alfonso Ponce de León, que se filiou à Falange Espanhola. Era tradicionalista e simpatizante do fascismo. Anos mais tarde, os falangistas assassinaram brutalmente Lorca, o grande amigo da artista. No final da vida, disse Balló, “nada mais restou daquela mulher moderna, protagonista dos sonhos eróticos de uma geração, que alentou com sua transgressão o sinsombrerismo, que inspirou um dos melhores poemas do poeta universal”.

Peça de teatro 'Las Sinsombrero. Las mujeres de la Generación del 27', encenada na Espanha Foto: Emilio Rodríguez/ Fundación Rafael Alberti

Concha Méndez é outra figura feminina impressionante e multifacetada: foi campeã de natação, poeta, dramaturga, roteirista (aliás, foi noiva de Buñuel), etc. Quando enfrentou seus pais e os informou de que sairia de casa sem chapéu, eles avisaram que jogariam pedras nela. Ela, humoradamente, respondeu: “Vou mandar erigir um monumento com elas”. O final da vida de Méndez também foi melancólico: a Guerra Civil e a ditadura de Francisco Franco a afastaram de sua terra natal, seu casamento fracassou e outras vicissitudes a levaram a abandonar de vez a literatura.

O livro de Tània Balló nos apresenta histórias de mulheres extremamente talentosas que lutaram por sua arte e por sua liberdade. Se algumas sucumbiram, outras enfrentaram as situações políticas adversas (guerras, ditadura) e também a sociedade conservadora, que via qualquer oposição a ela, principalmente vinda de uma mulher, como “doença”. A pintora Ángeles Santos, por exemplo, foi enviada a um hospício, mas teve a sorte de sair. “O mundo da mulher era muito pequeno (...), eu queria liberdade. Queria viver como os homens, que podiam viajar”, ela desabafou no final de sua vida. Hoje parte de sua obra pode ser vista no Museu Rainha Sofia, em Madrid.