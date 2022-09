Todavia abre inscrições para prêmio de não-ficção

A Todavia abriu nesta quarta-feira, 21, as inscrições do Prêmio de Não-Ficção. Pelo terceiro ano seguido, o concurso escolherá uma obra inédita para ser editada e publicada pela editora paulistana. Nesta edição, poderão ser inscritos projetos de biografia e perfil biográfico.

Os trabalhos inscritos serão avaliados por um júri formado pela repórter da revista piauí Angélica Santa Cruz; pela jornalista e escritora Adriana Negreiros, autora de A Vida Nunca Mais Será a Mesma: Cultura da Violência e Estupro no Brasil; pelo escritor e biógrafo de Carolina Maria de Jesus, Tom Farias; e pelo sociólogo Tulio Custódio.

Escultura 'Uma Palavra que Não Seja Esperar' (2018), de Flávio Cerqueira Foto: E. G. Schempf

O regulamento completo pode ser lido aqui. O vencedor do prêmio ganhará um contrato de publicação que inclui um adiantamento no valor de R$ 15 mil reais. O resultado final será divulgado no site da editora, em outubro de 2023.

O escritor Bruno Ribeiro venceu a primeira edição com um projeto de livro sobre um feminicídio que ocorreu no agreste paraibano, que será publicado em 2023. Já o vencedor da segunda edição, o jornalista cearense André Ítalo José Rocha, está trabalhando em um livro - ainda sem previsão de publicação - sobre a história da bancada evangélica, desde a sua formação até a sua importante atuação no governo Bolsonaro.

As inscrições só podem ser feitas pelo site www.todavialivros.com.br/premio até 25 de abril de 2023. O participante deverá enviar, no ato na inscrição, uma sinopse e uma amostra do livro com no mínimo 160 mil caracteres.