Um campeonato de Slam incentiva aulas de literatura em São Paulo

Berço de dois dos primeiros Slams - campeonatos de poesia falada - do Brasil, a Zona Sul de São Paulo sedia até setembro a Liga Sul de Poesia Falada. O intuito do evento é potencializar a literatura periférica produzida na cidade e atravessar fronteiras, através de parcerias com escolas.

Durante os quatro últimos meses, nove coletivos (Slam do 13, Bronx, Real, Capão, Grajaú, Grito, Petisco, Helipa e Rasta) participaram da edição 2022. Cada coletivo escolhe um time para batalhar em uma escola diferente e o vencedor destas batalhas internas sai classificado como poeta representante de cada grupo para a final da Liga, que está programada para o dia 14 de setembro no Sesc Santo Amaro.

Além disso, cada coletivo recebe uma ajuda de custo mensal para manter suas atividades, e também ganham a produção de um mini-documentário, que irá compor uma web-série com dez episódios que contam um pouco da história desse movimento através dessas batalhas e seus personagens. A previsão é que o lançamento aconteça em novembro.

O projeto Baderna promove poesia nas escolas, com apresentações de Slam

Para a Baderna, idealizadora da Liga Sul, a ajuda financeira é uma forma de conservar os Slams em atividade. “O incentivo os ajuda a se organizarem e a se estruturarem. Alguns já haviam, inclusive, parado suas atividades por causa da pandemia e este ano estavam com dificuldade de voltar a atuar. Os poetas também são remunerados por seu trabalho. Muitos outros profissionais da cultura também participam do projeto, o que movimenta a cadeia produtiva, direta e indiretamente”, diz a organização do coletivo.

Um ponto importante a ser destacado é que a Liga atua diretamente nas escolas, levando os Slams para o ambiente de ensino e trabalhando a poesia falada como uma ferramenta de aprendizagem. “É um jeito também de trabalhar com a literatura na contramão do conteúdo obrigatório. Nesse sentido, a Liga fomenta a cena dos Slams e estimula a articulação dos coletivos dentro dos seus entornos”, completam.