Ursula K. Le Guin e Margaret Atwood nas escolas brasileiras

Duas das principais autoras de ficção especulativa de todos os tempos têm chance de virar leitura obrigatória nas escolas brasileiras. Aprovada no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), a editora Morro Branco aposta em Ursula K. Le Guin , (Floresta É O Nome do Mundo) e Margaret Atwood (Semente de Bruxa) para estimular debates que agreguem valores sobre diversidade e pertencimento nas salas de aula.

Neste processo, o professor é protagonista. Pelo PNLD, as obras podem ser solicitadas e compor o acervo das bibliotecas de escolas entre os anos letivos da disciplina de língua portuguesa de 2023 a 2026. Diferente da obra comercializada para o público geral, essas duas edições contém materiais extras em formato de texto e vídeo, pensados especialmente para auxiliar o professor durante as aulas.

A escritora canadense Margaret Atwood lê texto em homenagem a Salman Rushdie Foto: JORGE UZON / AFP

Semente de Bruxa remete ao teatro shakespeariano, o livro navega por diversos gêneros literários para contar a história de Felix, um diretor artístico que está no auge da carreira, cujas produções costumam encantar e desconcertar o público até ele encenar a famosa peça A Tempestade. Já Floresta é o Nome do Mundo, originalmente publicado em 1972, trata-se de uma obra clássica ambientada no planeta Athshe, um paraíso coberto por densas e colossais florestas. Seus habitantes, humanoides com pouco mais de um metro de altura e corpos cobertos por pelos verdes e sedosos, viviam em paz.

Ao longo da narrativa, caem do céu outros povos, altos e de pele lisa, que começam a desbravar o território ao seu redor, enxergando os nativos como meros animais selvagens. Eles vieram de um mundo em ruínas e superpovoado, faminto por matérias-primas, madeira e grãos: a Terra. Sem precedentes culturais para tirania, escravidão ou guerra, os nativos encontram-se à mercê de seus novos e brutais colonizadores.