Aborto: nem presas nem mortas

Uma em cada sete mulheres com idade até 40 anos já realizou um aborto no Brasil, de acordo com dados recentes da Pesquisa Nacional do Aborto, referente ao ano de 2021. Estima-se que meio milhão de mulheres interromperam uma gestação em nosso país. Os dados indicam que o aborto representa evento comum na vida reprodutiva feminina, sugerindo que, de cada cinco gestações, uma terminará em aborto, seja espontâneo ou provocado. Apesar dessa incidência, as discussões sobre o aborto continuam impregnadas de estigma e voltadas para a questão da criminalidade, negligenciando aspectos relevantes relacionados à saúde pública e aos direitos humanos. A ilegalidade da interrupção voluntária da gestação acarreta consequências negativas para a saúde das mulheres, e de acordo com a pesquisa a causa da maioria das mortalidades por aborto, perpetuando as desigualdades.

Recentemente, no STF, teve início a votação da ADPF 442, que discute a constitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária da gestação nas doze primeiras semanas, trazendo à baila o conflito entre valores constitucionais e direitos fundamentais. O voto da Relatora Ministra Rosa Weber abordou a controvérsia, contrapondo o que para alguns é considerado crime de aborto, enquanto outros entendem ser direito ao aborto. A Corte Suprema foi provocada a se manifestar sobre a compatibilidade dos crimes de aborto provocados pela própria gestante ou por terceiros, nas doze primeiras semanas de gestação, com os preceitos da Constituição Federal.

Luciana Fiala de Siqueira Carvalho é juíza. Foto: Arquivo pessoal

Em que pese a sensível controvérsia que envolve fatores morais, éticos, religiosos, inobstante a laicidade do Estado, além de questões médicas, estaria conforme com a nossa Lei Maior que uma mulher que decidisse interromper a gestação, por vontade própria ou por terceiros, nas primeiras doze semanas de gravidez, cometesse crime sujeita a pena de prisão? Os argumentos em confronto abordavam o direito à liberdade e autonomia do corpo feminino, como corolário do direito à não discriminação em razão do sexo, bem como respeito aos seus direitos sexuais, reprodutivos e à saúde e, de outro lado, o direito fundamental à vida, protegido desde a concepção e dignidade da pessoa humana.

Nessa toada, a Ministra pontua que, apesar do interesse jurídico na proteção do embrião ou nascituro, os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, incluindo o direito à vida e seu consectário a dignidade da pessoa humana, têm como titulares as pessoas nascidas vivas. É incontestável que o texto constitucional, em momento algum, faz referência aos não nascidos como sujeitos de direitos. Ademais, inexiste equiparação possível entre direitos de pessoas vivas e os de embriões ou fetos.

Paralelamente, o Sistema Internacional e os Regionais de Proteção dos Direitos Humanos não estabelecem prioridade entre os direitos do feto ou embrião e os direitos das pessoas nascidas, especialmente da mulher. Assim, ao longo dos séculos, alimentou-se a exclusão e subjugação da cidadania das mulheres, relegando-as à exclusão ou limitação de sua participação social, concretizando-se em papéis pré-determinados e desvalorizados. Após a Segunda Guerra Mundial, observa-se contínua evolução dos direitos femininos, mas o caminho até alcançar a igualdade material entre os direitos e oportunidades oferecidos a homens e mulheres em nossa sociedade ainda é longo.

Por mais que se reconheçam conquistas e instrumentos eficazes para alcançar a plena cidadania feminina, o caminho envolve a autodeterminação como componente indissociável à dignidade da mulher. A discriminação de gênero salta aos olhos quando se trata da maternidade em nosso ordenamento jurídico, onde a suposta proteção à mulher, na verdade, se encobre a discriminação, impondo a maternidade compulsória e violando sua liberdade.

Continua após a publicidade

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, associado ao direito à liberdade, abrange a autonomia e autodeterminação, abarcando decisões sobre a própria vida, incluindo a liberdade reprodutiva no rol de direitos fundamentais. O Direito à Saúde, abrange os Direitos Sexuais e Reprodutivos, atrelados ao controle e redução da mortalidade materna. Tanto em sede de Lei Pátria quanto nos instrumentos internacionais que nos vinculam, busca-se assegurar o bem-estar da mulher, observadas suas específicas condições de gênero.

O direito internacional de proteção aos direitos humanos integra os direitos sexuais e reprodutivos no escopo dos direitos humanos. Simultaneamente, exige a construção de uma Justiça Social Reprodutiva em nosso país, com acesso a métodos contraceptivos, orientações de planejamento familiar, a fim de evitar que o aborto ilegal se torne a única opção diante do alijamento da mulher das esferas sociais, políticas e econômicas por conta da fecundidade não controlada. Pior ainda seria comprometer a vida por meio de um aborto inseguro ou privá-la da liberdade, caso a questão continue a ser tratada sob o viés criminal. Como bem afirmou a Ministra Rosa Weber, a maternidade é escolha e não obrigação coercitiva.

*Luciana Fiala de Siqueira Carvalho é juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, titular do V Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Fórum da Capital, e professora da EMERJ e da ESAJ.