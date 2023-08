🚨 ALERTA: “Perigos Invisíveis: Pedófilos dentro de casa através das Redes Sociais! “🚨

Não da mais para ignorar esta assustadora realidade: os pedófilos não estão mais apenas nas ruas, agora eles também podem entrar nos lares através das redes sociais. Como pais ou responsáveis, é dever estarem atentos e agirem para garantir a segurança das crianças.

Delegada Raquel Gallinati.  Foto: Divulgação

Para proteger os pequenos, é fundamental tomar algumas precauções:

1️⃣ Converse abertamente sobre perigos na internet

2️⃣ Privacidade online

3️⃣ Configurações de privacidade

4️⃣ Amigos virtuais, explique que nem todos são quem dizem ser nas redes sociais.

5️⃣ Monitoramento:estabeleça limites de tempo de uso.

6️⃣ Relato de situações suspeitas

Lembre-se, a segurança online é tão importante quanto a offline. Estar ciente dos perigos e tomar medidas preventivas ajudará a proteger as crianças nesse mundo digital.

*Raquel Gallinati é delegada de Polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do projeto Mulheres no Tatame e Instituto Pró-Vítima