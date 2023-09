Cuidado com o golpe do familiar em apuros!

Nesse golpe, criminosos entram em contato com a vítima por WhatsApp ou aplicativos de mensagens, se passando por um familiar em situação de dificuldade. A história pode parecer convincente, despertando empatia e solidariedade na vítima.

No entanto, é importante desconfiar desse tipo de pedido e tomar algumas precauções importantes:

Delegada Raquel Gallinati Foto: Divulgação

🔒 Mantenha contato direto com a pessoa supostamente em dificuldade, através de ligações ou mensagens fora do aplicativo onde recebeu a abordagem;

💸 Nunca realize transações bancárias ou forneça dados pessoais sem ter certeza absoluta da veracidade do pedido;

🔍 Faça uma pesquisa rápida nas redes sociais para tentar confirmar a situação relatada;

📞 Caso suspeite do golpe, entre em contato diretamente com a família do suposto familiar em dificuldade para confirmar a história.

E, caso você seja vítima desse golpe, não hesite em procurar a delegacia mais próxima ou acesse a Delegacia Eletrônica para fazer a ocorrência e denunciar o crime.

A prevenção é chave para evitar cair em golpes e proteger seu patrimônio. Fique atento, desconfie de solicitações suspeitas e mantenha o contato direto com as pessoas envolvidas. Juntos podemos combater os golpes e proteger uns aos outros! ✊🔒

Raquel Gallinati é Delegada de Polícia em São Paulo; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária, e em Processo Penal; mestre em Filosofia.