Opinião | Justiça por Moïse

Moïse Kabagambe chegou ao Brasil em 2011, ainda criança, fugindo da guerra e da violência que assolavam a República Democrática do Congo. Com sua família, buscou refúgio no país na esperança de uma vida digna e segura. Sua mãe, Ivonne, resumiu a tragédia que se sucedeu: “Fugimos do Congo para que não nos matassem. Mas mataram meu filho aqui”.

Desde cedo, Moïse se dedicou ao trabalho para ajudar no sustento da casa. No quiosque onde foi assassinado, prestava serviços “cardapeando” na praia. Ou seja, oferecendo aos banhistas os produtos do quiosque, a fim de receber uma diária e comissão pelas vendas.

Na sua individualidade, sua história se entrelaça com a de tantos outros trabalhadores precarizados, submetidos a condições análogas à escravidão. Um relatório da UERJ[1] sobre o caso evidencia como a violência contra trabalhadores imigrantes negros se insere em uma estrutura racista e xenofóbica, que os relega aos postos mais vulneráveis e os descarta sem piedade. Moïse era um desses trabalhadores. Fugiu da guerra no Congo buscando segurança, mas no Brasil sequer teve seu direito à vida respeitado.