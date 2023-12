Por que a derrubada de Zanin não deve se manter de pé?

O ministro do STF Cristiano Zanin, em decisão monocrática, derrubou entendimento firmado pela 6ª Turma do STJ, que havia declarado ilegais relatórios do COAF produzidos a pedido da Polícia. Zanin julgou procedente a Reclamação Constitucional nº. 61.944/PA, movida pelo Ministério Público do Pará, e determinou que um novo veredicto seja proferido, seguindo as orientações do Tema 990/RG estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

No pedido do MPPA, o Superior Tribunal de Justiça é apontado como a autoridade responsável, em razão de uma decisão que deu aval ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº. 147.707/PA, alegadamente desrespeitando uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº. 1.055.941 - Tema 990 da Repercussão Geral.

Os fundamentos elencados por Zanin para essa decisão foram: (i) a interpretação equivocada do Tema 990/RG por outros órgãos judiciais poderia dificultar o compartilhamento de dados entre o Órgão de Inteligência e os agentes de persecução criminal; (ii) a prevalência da tese do RHC nº. 147.707 poderia ter sérias implicações de direito internacional e prejudicar as investigações; (iii) em casos de excepcional urgência, a Reclamação pode ser admitida sem a necessidade de esgotar todas as instâncias; (iv) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a solicitação de compartilhamento de dados ao COAF não condizia com a redação do Tema 990/RG; (v) o Tema 990/RG permite o compartilhamento de dados sem autorização judicial; (vi) durante o julgamento do RE nº. 1.055.941/SP, os Ministros do Supremo deixaram claro que essa possibilidade é constitucional; (vii) o acórdão do RE nº. 1.055.491/SP estabeleceu um precedente vinculante que deve ser seguido pelos órgãos do Poder Judiciário.

Juliana França David e João Pedro Barreto Foto: Divulgação

Contudo, é muito provável que a decisão do ministro relator não prospere. Inicialmente, porque a prática usual do STF é considerar que a Reclamação Constitucional somente é cabível após o esgotamento das instâncias, o que não ocorre nesse caso.

Em segundo lugar, porque, ao julgar o Recurso Extraordinário nº. 1.055.941/SP, o Supremo estabeleceu que o compartilhamento de informações financeiras é constitucional, desde que respeitados o sigilo e os procedimentos formais. No entanto, a Autoridade Policial Federal, neste caso, solicitou diretamente ao COAF os Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, uma situação que difere da análise da Suprema Corte.

A Terceira Seção do STJ também analisou uma situação semelhante e considerou ilícita a requisição direta à Receita Federal. Além disso, a chamada “pescaria probatória”, que é a busca especulativa de evidências sem uma causa provável ou alvo definido, é rejeitada pelo Supremo. Nesse caso, a ausência de indícios de crime torna a ação da Autoridade Policial Federal exploratória e abusiva.

Continua após a publicidade

A geração de Relatórios de Inteligência Financeira por encomenda é prática que o Supremo Tribunal Federal repudia, pois se assemelha a uma investigação genérica em busca de elementos incriminatórios sem base prévia.

Essa decisão confirma que o STF não tem observado a importância da gestão informacional adequada pelo Poder Público. A amplitude de acesso a informações do cidadão deve ser inversamente proporcional ao proveito que o órgão que tem este acesso pode tirar. Uma vez que o COAF não é dotado da capacidade de prender ou investigar criminalmente, ele tem maior acesso às informações do cidadão do que o Ministério Público, que, via de regra, necessita de autorização judicial. Esse atalho fere gravemente a privacidade e a intimidade de quem é alvo do compartilhamento. Conferir tamanha capacidade de acesso informacional aos órgãos de investigação e acusação criminais seria desconsiderar o próprio raciocínio legislativo e abrir caminho para grave violação ao Estado Democrático de Direito.

A decisão, por outro lado, permite um alargamento da Reclamação Constitucional, em situação diversa da jurisprudência do STF, eis que esta somente é cabível após o esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente seria verificado após a interposição de Recurso Extraordinário e, posteriormente, pelo Agravo contra eventual decisão que inadmitisse tal Recurso, o que não se aplica no caso em questão.

*Juliana França David e João Pedro Barreto, advogados criminais, sócios do França David & Barreto Advogados