Armando Fávaro

No momento exato, com Joedson Alves e Dida Sampaio.

No momento exato com dois craques do fotojornalismo: Joedson Alves e Dida Sampaio. Imagens capturadas durante os protestos dos índios, realizados em Brasília, contra o projeto que altera as regras de demarcação de terras indígenas e os altos gastos com a Copa do Mundo. Na fotografia de Joedson Alves, índios jogam futebol