O Instituto Tomie Ohtake apresenta, até o próximo dia 25 de junho, a exposição ARTEFUTEBOLARTE. Com curadoria de Hélio Campos Melo, a mostra pauta o nosso país como inventor do “Futebol Arte”. A qualidade das imagens fotográficas compõe uma simetria histórica e contemporânea, com as artes plásticas.

Formatada em três núcleos, no primeiro, que ocupa o grande hall do Instituto, criou-se um espaço retangular que remete a arquibancadas de estádio, onde são apresentadas obras dos fotojornalistas Jorge Araújo, Ricardo Stuckert e Paulo Pinto (Agência Fotos Públicas). O segundo núcleo trata da relação entre a arte e o futebol no Brasil. Uma seleção de fotografias que mostra desde os primórdios do futebol no final do século 19 até os dias de hoje – é interpostas por imagens de obras de arte consonantes aos períodos ilustrados pelos feitos do esporte. Pinturas de Almeida Junior, Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi, Rubens Gerchman, Aguillar, Cildo Meirelles e expoentes do cenário artístico atual são exibidas ao lado de fotografias de Pelé, Garrincha, Tostão, Zico, Romário, Ronaldo, entre outros, com destaque para os anos de 1958, 62, 70, 94 e 2002.

Finaliza a exposição uma sala com obras do artista plástico Lula Wanderley, em uma espécie de reinvenção do futebol. Jogadas antológicas de Maradona, Pelé, Zidane e Romário são retrabalhadas em três vídeos que registram estes craques em seus melhores momentos, entretanto sem a bola – subtraída pela arte de Wanderley.

Serviço

ARTEFUTEBOLARTE

Instituto Tomie Ohtake

Av. Faria Lima, 201 (Entrada pela Rua Coropés, 88) – Pinheiros, SP

De terça-feira a domingo, das 11h às 20h – até 25 de junho

Classificação indicativa: livre