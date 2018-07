Dez imagens das eleições presidenciais no Afeganistão

Com filas e falta de cédulas em alguns postos eleitorais, os afegãos votaram nas eleições presidenciais deste sábado divididos entre o medo da violência do Taleban e a esperança de que um governo transparente comande o país depois da retirada das forças norte-americanas.

Vista como um teste da solidez das instituições do país, a eleição deste sábado designará o sucessor de Hamid Karzai, único presidente do país desde a queda dos talebans, em 2001. Apesar de ameaças do Taleban de atacar eleitores, longas filas se formaram nos locais de votação em Cabul e de outras grandes cidades.