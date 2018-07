Fotojornalista Anja Niedringhaus morre em atentado no Afeganistão

A fotojornalista alemã Anja Niedringhaus, da agência de notícias AP, morreu e outra jornalista ficou gravemente ferida nesta sexta-feira em um ataque dentro de uma delegacia na região leste do Afeganistão, na véspera do primeiro turno da eleição presidencial.

Anja Niedringhaus, de 48 anos, fotógrafa aclamada internacionalmente, morreu na hora. Kathy Gannon, a repórter, foi atingida por dois tiros e está recebendo atendimento médico, informou a AP em Cabul.

Segundo o porta-voz da polícia da província de Khost, na fronteira com o Paquistão, Mobarez Mohamad Zadran, o ataque aconteceu quando as jornalistas acompanhavam funcionários eleitorais que entregavam cédulas na periferia de Khost. O comboio foi protegido pelo Exército Nacional Afegão e pela polícia. Elas estavam em seu próprio carro com um outro freelancer e um motorista.

De acordo com o freelancer, enquanto estavam sentados no carro esperando para seguir o comboio, um comandante da unidade denominada Naqibullah caminhou até o carro, gritou “Allahu Akbar” – Deus é grande – e abriu fogo contra elas no banco de trás, com seu fuzil AK-47.

O ministério afegão do Interior condenou o ataque cometido e prometeu uma investigação. Khost é uma província remota e infiltrada pela rebelião talibã. Além disso, fica perto da fronteira com as zonas tribais paquistanesas, verdadeiro reduto de insurgentes.

O ataque desta sexta-feira aconteceu na véspera do primeiro turno da eleição presidencial afegã, que os talibãs prometeram ‘perturbar’ por todos os meios. A votação designará o sucessor de Hamid Karzai, o único presidente que o país conheceu desde a queda dos talibãs em 2001 e que, segundo a Constituição, não pode disputar um terceiro mandato.

As Fotografias de Anja Niedringhaus podem ser contempladas no site www.anjaniedringhaus.com