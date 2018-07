Mostra Coleção Itaú Cultural de Fotografia Brasileira chega a Fortaleza

De 26 de março a 11 de maio, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará – Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – recebe a mostra Coleção Itaú Cultural de Fotografia Brasileira.

Serão apresentadas 56 obras que datam do final da década de 1940 até hoje, estabelecendo uma interessante reflexão e ligação nesse período de transição entre os trabalhos modernistas e contemporâneos.

Depois de apresentada na Maison Européenne de la Photographie, em Paris, a mostra passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Belém, e chega a Fortaleza com duas obras de grande representação para o acervo. Uma delas é a Obra 5, de Mauro Restiffe, exibida na mesma sala onde está Visão Arquitetônica, do cearense Francisco Albuquerque, que fez parte do movimento fotoclubista do final da década de 30 no Brasil. Outro destaque que chega ao MAC do Ceará é o tríptico Primários (1992), de Rosângela Rennó.

A diversidade e a dimensão do acervo do Banco Itaú, com trabalhos variados dos mais importantes fotógrafos nacionais, permitiram ao curador selecionar obras que atendem a um novo conceito para essa mostra. A exposição se estende por quatro salas expositivas onde o público poderá contemplar a singularidade e a sensibilidade de cada imagem. Essa divisão de possibilidades fotográficas visa estabelecer uma relação não passiva entre a fotografia e o público, pois pensar sobre a recepção dessas obras sugere que sejam vistas como um conjunto de relações culturais mediadora da comunicação como um processo social.

Para o público que gosta e aprecia fotografia, é uma oportunidade imperdível.

SERVIÇO

Coleção Itaú Cultural de Fotografia Brasileira

Em cartaz: de 26 de março a 11 de maio

De terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h (entrada até 18h30)

Sábados e domingos, das 14h às 21h (entrada até 20h30)

Classificação indicativa: livre

Museu de Arte Contemporânea do Ceará – Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Rua Dragão do Mar, 81, Praia do Iracema

Fortaleza, CE

Entrada gratuita

Tel.: (85) 3488-8600

www.dragaodomar.org.br