No momento exato, com Fernando Gomes

O Fotojornalista gaúcho Fernando Gomes nos traz duas fotografias premiadas na categoria P&B do Nikon Photo Contest Internacional e no Prêmio ARI (Associação Rio-grandense de Imprensa) na categoria fotojornalismo.

Na primeira imagem, O melhor amigo do homem, Fernando conta que estava de licença médica, tinha quebrado o joelho, e foi avisado pela sua mãe que um brigadiano tentava prender um jovem. “Peguei a câmera com uma lente 300mm e com a bengala fui ver o que ocorria e me deparei com esta situação. Em momento algum vi o cão, somente na hora de revelar o filme. Foi a grande surpresa da foto.”

Já a imagem A vida por um fio foi capturada na região de Santa Maria, várzea do rio Toropí, durante uma grande enchente que assolou o Rio Grande do Sul. Segundo Fernando, “O motorista do carro trafegava pela rodovia e quando percebeu que a estrada tinha sido levada pela água, freou forte e conseguiu parar, mas teve que ficar com o pé sobre o para-choque, para que a família saísse do automóvel e o fusca não caísse no rio.”

