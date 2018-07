No momento exato, com Vidal Cavalcante

Esta categoria começa lembrando o amigo Vidal Cavalcante, que atualmente mora em Fortaleza com sua família.

A primeira imagem, de 09/06/1993, foi capturada durante a primeira partida entre Palmeiras e Corinthians, válida pela final do campeonato paulista daquele ano. O centroavante corintiano Viola comemora o único gol do jogo imitando um porco. Vidal fez o melhor registro dessa comemoração.

A segunda imagem foi feita em 21/06/2002, no estádio Shizuoka, no Japão, quando a seleção brasileira venceu a seleção inglesa pelo placar de 2×1, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. Após cobrança de falta de Ronaldinho gaúcho, o goleiro inglês David Seaman observa a bola entrar no gol.