Quem Faz

ARMANDO FÁVARO Fotojornalista e editor assistente de fotografia do jornal O Estado de S.Paulo. Atuou nas revistas Exame e Visão e no Jornal do Brasil. Além da paixão pelas imagens, se enveredou pelo mundo acadêmico e concluiu mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), onde pesquisou o Fotojornalismo durante o Regime Militar e a Edição de Imagens no Fotojornalismo. Atua também como professor de fotografia e participa de grupos de pesquisa em comunicação e cultura visual e processo de criação fotográfica. Contato: armando.favaro@estadao.com