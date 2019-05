Cem anos atrás

Terça-feira, 7 de fevereiro de 1911

ESTADOS UNIDOS A revolução no Haiti- Fuzilamento do genral Montrell- Censuras da imprensa NOVA YORK, 6 (d.)- Telegrapham de Cap Haitien que as forças do governo Montreil Guilaume, chefe revolucionário, que foi fusilado depois de um processo sumário. Toda a imprensa desta cidade condemna o procedimento bárbaro do governo do Haiti.