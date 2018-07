Nunca uma noticia nos pareceu tão inverossimil como a do assassinato de Euclydes da Cunha, que um telegramma do Rio hontem nos transmittiu. Era, porém,verdadeiro o fatal despacho. O illustre brasileiro, que ainda joven conquistára uma invejável notoriedade, desapparece do nosso mundo intellectual de uma maneira absolutamente imprevista e cruel. As noticias recebidas até á hora em que escrevemos não explicam o motivo da sua morte.