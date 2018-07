EUCLYDES DA CUNHA

(Rio) Ordem do dia: Dinorah de Assis compareceu hontem voluntariamente á delegacia da 20ª circumscripção e ahi, em presença do delegado e de outras pessoas, reconstituiu o crime da Piedade, segundo a versão publicada hoje pela imprensa. Dinorah confirmou toda a narrativa da menina Celina Fontainha, filha do sr. Constantino Foutainha, vizinho dos irmã de Assis, a qual viu Dillermando atirar traiçoeiramente o illustre escriptor. Causou sensação o depoimento de Dinorah. (pág. 2, col. 7)