(BERLIM) Telegrapham de Friedrichshaffen que ficou hoje concluído o terceiro balão “Zeppelin”. O balão tem 136 metros de comprido e um diâmetro de 13 metros. Os motores possuem uma força de 300 H.P., sendo a sua resistência consideravelmente superior á dos modelos anteriores.

O “Zeppelin III”, com uma capacidade de 15.000 metros cúbicos de gaz, pode conduzir vinte pessoas, além da equipagem.

Amanhan o balão será cheio de gaz e na quinta-feira faráuma ascenção de experiências. A’ noite, finalmente, o “Zeppelin III” partirá para Berlim onde chegará no sábado, ás 5 horas da tarde.

Nesta capital é enorme a anciedade popular pela visita do grande dirigível, estando alli preparada uma grande manifestação ao conde Zeppelin.

O notável inventor allemão, já completamente restabelecido, irá manobrar o “Zeppelin III” de Friedrichshaffen até Berlim. (pág. 2, col. 6)