A CONVENÇÃO NACIONAL

Durante o dia de hontem continuou o sr. dr. Albuquerque Lins a receber innumeras felicitações pessoaes por motivo de ter sido s. exa. escolhido pela Convenção Nacional candidato ao cargo de vice-presidente da Republica, no quatriennio de 1909 a 1912. Foram a palácio cumprimentar s. exa. vários senadores, deputados, os convencionaes deste Estado chegados do Rio, vereadores, alto funccionalismo, representantes da imprensa, etc.

(Rio) – “Como brasileiros e republicanos, congratulamo-nos com v. exa., pelo brilhante êxito da Convenção, e como amigos pedimos que acceite nossas felicitações pela escolha do seu nome para nosso candidato á vice-presidencia da Republica”. – Ass.: Julio Mesquita, João Sampaio, Moraes Barros.