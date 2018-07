– Seguiu pelo nocturno para ahi, onde vae dar alguns espectaculos, a notável artista brasileira Nina Sanzi. Innumeras pessoas foram á estação apresentar-lhe despedidas. (pág. 2, col. 1)

– Nas lutas romanas do campeonato que se está realisando no Palace Theatro, Peter venceu Schakman, Paul Pons venceu Dierty e Giena empatou com Caseaux. (pág. 2, col. 1)

– Conforme estava marcado, realisou-se hontem, no circuito de S. Gonçalo, em Nitheroy, a corrida de automóveis promovida pelo Automovel-Club do Brasil, na qual tomaram parte diversos membros do Automovel Club de S. Paulo. (…)(pág. 2, col. 1/2)