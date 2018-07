Correm novamente boatos sobre a próxima vinda do czar Nicolau II para retribuir a visita que o rei Victor Manuel lhe fez em Petersburgo, em 1904. O Giornale d’Italia affirma, por informações que diz obtidas de boa fonte, que o encontro entre os dois soberanos se dará no dia 15 de outubro, em Bari, onde o czar pretende visitar o santuário do seu padroeiro, São Nicolau. O czar virá directamente da sua residência estival, na Criméa, passando pelo estreito dos Dardanellos. No regresso, pelo mesmo caminho, encontrar-se-ia com o sultão Mohamed V. (pág. 2, col. 6/2)