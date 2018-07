– O ministro da guerra enviou ao do exterior os retalhos de um jornal inglez em que o capitão do exercito Whiffem faz a narrativa da excursão que realisou pelo interior do Amazonas, durante oito mezes. O capitão Whiffen organisou a expedição em Iquitos e dalli seguiu, com índios armados, guiado por João, muito conhecedor daquellas paragens.(pág. 2, col. 4)

– O sr. José Carlos requereu hontem, na hora do expediente da camara, que fosse remettido á respectiva commisão para dar parecer o projecto que auctorisa o governo federal a entrar em accôrdo com o de S. Paulo, afim de se construir a ligação das rêdes ferroviárias da Mogyana e da Sorocabana, até estação de Itaicy.(pág. 2, col. 3)