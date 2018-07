Telegrapham de Bescia que, ás 8 horas e meia da manhan, chegaram á gare os trens com os ministros Giolitti e Cocco-Ortu, procedentes de Milão, e com o rei Victor Manuel, procedente de Racconigi. Na estação um cortejo, com centenas de sociedades, com bandeiras e musicas, que acompanhou o soberano até á praça onde foi levantado o monumento do grande estadista liberal José Zanardelli.(pág. 2, col. 3)