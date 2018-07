RIO GRANDE DO SUL

Entraram no Estado, de 1 de janeiro a 31 de agosto findo, 4.832 immigrantes, constituindo 918 familias, e dos quaes 3.442 são de nacionalidade russa. Desse numero, 4.462 foram para aqui encaminhados por conta da commissão brasileira encarregada na Europa de promover o povoamento do nosso solo, e 390 vieram espontaneamente. Esses immigrantes seguiram: 3.504 para a colônia Guarany; 755 para Ijuhy; 166 ficaram na cidade do Rio Grande e 407 em Porto Alegre. (pág. 4, col. 8)