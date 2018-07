Telegrammas recebidos de Barbacena dizem que o povo do districto de Ibitinga organisou hontem, com grande concorrência, um meeting contra a candidatura do marechal Hermes da Fonseca á presidência da Republica, falando o sr. Avelino Nascimento, que fez o elogio dos candidatos civilistas srs. Ruy Barbosa e Albuquerque Lins. (pág. 3, col. 5)