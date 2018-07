O concerto de Miecio – Realisa-se hoje, no Theatro Polytheama, um grande concerto de gala, em despedida e beneficio de Miecio Horszowski, com o concurso do maestro Arthur Napoleão e das exmas. Srs. Antonietta Rudge Miller e Erna Meyn, ás 8 e meia horas da noite. (pág. 4, col. 6)