Hontem, ás 5 horas e meia da tarde, presentes o presidente da camara, o prefeito municipal, vereadores e grande massa popular, realisou-se com grande solennidade a ceremonia do assentamento do primeiro parallelepipedo de pedra para o calçamento das ruas desta cidade. A pedra foi assentada pelo dr. Orozimbo Loureiro, presidente da camara. (…)(pág. 2, col. 1)