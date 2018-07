Conforme estava annunciado, realisa-se hoje, ás 7 horas e meia da noite, no salão nobre do conservatório Dramatico e Musical, a inauguração official da Academia Paulista de Letras. A sessão será presidida pelo dr. Albuquerque Lins e a ella deverão comparecer os secretários do Estado, mundo official e grande numero de famílias. (pág. 4, col. 8)