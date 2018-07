Consta nas rodas officiaes que a Turquia não liga importância ás manifestações de fraternisação entre a Servia e a Bulgaria. O pacto de alliança entre as duas nações slavas deve ser officialmente renovador por occasião da visita do rei Fernando da Bulgaria a Belgrado. Essa viagem do soberano búlgaro effectuar-se-á em janeiro de 1910. (pág. 2, col. 4)