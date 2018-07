Está resolvido o arrendamento do ramal de Muzambinho e E.F. de Sapucahy e E.F. sul Mineira. O ramal de Muzambinho será prolongado passando por Muzambinho, Guaxupé, Monte Santo, S. Sebastião e Paraizo, com ramificação para Passos e Sapucahy e o ramal de campanhia será prolongado até o rio Sapucahy, passando por S. Gonçalo. Será feito, também, um prolongamento ligando Lavras e Tres corações e um outro de Alfenas até S. Antonio do Machado, cerca de 600 kilometros. (…)(pág. 2, col. 4)