– Os príncipes japonezes Fushimi visitaram o Pantheon depositando riquíssimas coroas de crysanthemos nos túmulos de Victor Manuel II e Humberto I. (pág. 6, col. 1)

– Do boletim do commissariado da Emigração apparecido hontem, resulta que, em janeiro ultimo, partiram para o Rio da Prata 5.717 emigrantes e para o Brasil 546, repatriando respectivamente 1.256 e 583. No mesmo período de 1909 emigraram para o Rio da Prata 4.482 e para o Brasil 522. (pág. 6, col. 1)