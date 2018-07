A exploração da borracha e do cacau do Amazonas-Fundação de uma companhia alsaciana

BERLIM – Para desenvolver as plantações da borracha e do cacau do Estado do Amazonnas, e para augmentar o seu commercio, acaba de ser fundada, em Strasburgo, a Companhia Alsaciana de Produtos Brasileiros.

Essa companhia dispõe de um capital de um milhão e trezentos mil marcos. (pág.5, col.5 )