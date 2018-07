NOTAS CIVILISTAS

Estudantes brasileiros em Genebra, reunidos para festejar os candidatos civis. Da esquerda para a direita, sentados: Americo de Barros, J. Ferreira, Raul Vieira de Carvalho, Julio Mesquita Filho e Godinho Cintra. Em pé: Adriano de Barros e José Bonifacio Pereira.

Pela cultura cívica, pelo civilismo, -pela civilisação industrial, pacífica.

Civilismo não é “ruismo”, como não seria “alvismo” nem “murtinhismo”, se outros supremos chefes não houvessem desertado a arena cívica no mais critico momento de nossa pátria. Ficará inteiro, com programa impessoal, completo, ainda que por uma inaudita desventura o militarismo assolasse a republica e decepasse as cabeças, que em postos supremos o dirigem agóra…

Que seria do “hermismo” se desapparecesse o marechal, com o governo funesto que o protege e encaminha nas posições rendosas. Se não houvesse o tão explorado abantesma do militarismo, que é o único apoio do governo hermista, que faria esse nefasto, desarvorado partido pessoal? (…) (pág.3, col.7)