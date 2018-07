Casino – Como acontece em todas as “matinês”, o Casino regorgitava hontem de famílias das mais distinctas de S. Paulo, que se deleitaram com o programma, bem arranjado e superiormente executado.

Na funcção da noite, o maior quinhão de applausos coube a Didi, Berthe, Baron, Gardenia, á troupe de fantoches e ás senhioritas Mirales que nos intervalos executaram escolhidos trechos musicaes, no Pavilhão das Rosas. (…) (pág.6, col.5)