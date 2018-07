RUY BARBOSA

A conferencia em Bello Horizonte

Minhas senhoras.

Meus senhores.

Por que Bello Horizonte? Já vos articularam o reparo, e eu insisto o adjectivo estreita aqui o vago, o mágico, o icommensuravel deste nome. Todo e qualquer epithoto o apoucaria. “Horizonte” é que era, como foi, e devia tornar a ser. Esta se devia chamar simplesmente a cidade do Horizonte, ou apenas o Horizonte, numa palavra indefinida, como as perspectivas da vista. Ouro Preto representa o coração da terra, as entranhas do trabalho da luta e do sofrimento. Bello Horiozonte, os céus, a Victoria, a conquista, a corôa da jornada humana, a alegria do viver na contemplação, inenarravel do universo, o êxtase da admiração ante as maravilhas da obra divina colhidas no relance de um olhar que se mergulha pela extensão sem plagas de azul. (…)(pág. 2, col.4)