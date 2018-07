RUY BARBOSA

A conferencia em Ouro Preto

(…)”O militar”, dizia Napoleão, “há de ter por mais horrível a deshonra do que a morte”. Mas nesta maneira de educar o soldado a deshonra vem a ser o quinhão obrigatório, a caracteristica profissional do soldado. Precisamos pois, trabalhar, doravante, pela sua redempção, como trabalhamos pela dos escravos.

O soldado não póde continuar a ser o domestico dos seus officiais(…)Já era mesquinho entre nós o salário do soldado. A Lei Hermes, onde a desorganização assume o nome de reorganização, ainda lhe aggravou a escassez, desviando para a caixa do batalhão os vencimentos do soldado preso, como se fosse justo regatear-lhe á família a miséria desse pão, e armar os commandantes injustos ou menos escrupplosos com o arbítrio de melhorarem os quartéis, amiudando as prisões. Um dos compromissos da candidatura civil é melhorar o pão do soldado .(…) (pág.2, col.3)