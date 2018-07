ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Da commissão directora do partido republicano recebemos o seguinte:

Tem-se consultado em relação ao processo eleitoral o seguinte:

Primeiro- Se os eleitores alistados em janeiro deste anno podem votar em primeiro de março;

Segundo- Se os eleitores eliminados da revisão de janeiro ultimo ficam privados do voto, ainda que interponham recurso do acto eliminatório;

Terceiro- se os eleitores podem votar em secção diversa daquella em que são alistados.

Satisfazendo as consultas, cumpre referir as seguintes disposições da lei de 15 de novembro de 1904. Da revisão de alistamento feita pelas commissões respectivas haverá recurso para respectiva junta, cabendo intental-o.

Primeiro- No caso de alistamento indevido a qualquer eleitor;

Segundo- No de não alistamento ao prejudicado;

Terceiro- No de não eliminação a qualquer eleitor do município.

Paragrapho único- Este recurso só terá effeito suspensivo no caso do numero terceiro.

Artigo 77- Poderá ser fiscal o cidadão brasileiro que tenha as condições de legibilidade, embora não esteja alistado eleitor; e sendo eleitor, ainda que de outro município, mas do mesmo districto eleitoral, o seu voto será apurado na secção em que estiver exercendo o encargo de fiscal, apresentando o seu titulo.(…)

(…) Em vista destas disposições legais entendemos:

Primeiro- Que podem votar em primeiro de março todos os eleitores alistados em janeiro deste anno, embora interposto recurso contra o alistamento, visto não ter este effeito suspensivo.

Segundo- Que podem votar nas secções onde são alistados os eleitores eliminados, uma vez que interponham o recurso legal contra a eliminação, visto que neste caso o recurso tem effeito suspensivo.

Terceiro- Que os fiscaes sendo eleitores podem votar nas secções cuja fiscalisação exercerem, fora do município em que forem alistados, mas dentro do mesmo districto.

Quarto- Que nos casos de não reunião da mesa ou da recusa de fiscal, poderão os eleitores votar na secção mais próxima áquella em que forem alistados. (pág.5, col.4)