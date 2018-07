NOTAS CIVILISTAS

Pela cultura cívica, pelo civilismo,-pela civilisação industrial, pacifica

O malfazente vicio do governo militar não está só nos mal preparados, nos grosseiros elementos que o compõe. Civilista, civilisadamente está muito na perniciosa repercussão que teria seu advento na opinião internacional, que nos contempla, nos auxilia ou nos explora.(…)

No mundo civilisado, occidental, europeu o civilismoestá normalmente assentado. O governo ahi só deve ser o civil, o que dirige cidades, -pacificas agglomerações humanas, onde a industria medra, prepondera para o bem das famílias, da educação geral.

O militarismo é um accidente no mundo civil. O militar verdadeiro, o disciplinado é que na guarda severa das leis, da ordem ou na defesa pátria ainda tem uma funcção real e útil. Esta mesma se torna cada vez menos accentuada e decresce á medida que a civilisação progride.(…)

Todos sabem que nossos caciques pedem sempre as honras, as fardas de officiaes militares, quando solicitam o apoio do governo civil e civilisado. Querem ser capitães, majores, coronéis…Isto é, os selvicolas por instincto sentem que é sobretudo no aspecto militar que a civilisação nossa tem aprecença com a selvatiqueza das primitivas brenhas… JOSÉ FELICIANO. (pág.1, cols.7 e 8)